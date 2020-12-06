هرمون السيروتونين في الدماغ يزيد الصبر

المصدر: دبي _ البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة إلى أن الصبر يتحدد من خلال مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ.

ووجد باحثون من اليابان أن التحفيز الاصطناعي لإفراز هرمون السيروتونين في الفئران جعلها أكثر صبراً عند انتظار الطعام في التجارب المعملية، وعلاوة على ذلك، وجد الفريق أن منطقتين مختلفتين من الدماغ مسؤولتان عن التقييم المنفصل لفوائد الانتظار بصبر للحصول على مكافأة. وفي دراستهم، عمل عالم الأعصاب كاتسوهيكو ميازاكي من معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا وزملاؤه مع فئران خاصة مزودة بخلايا عصبية حساسة للضوء تطلق السيروتونين عند تحفيزها. ووجد الفريق أن إطلاق السيروتونين تزيد من وقت سعادة الفئران بانتظار الطعام، عندما يكون احتمال تلقي المكافأة مرتفعاً.

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