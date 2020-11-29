لقاح في الطفولة يقلل مخاطر الإصابة بـ«كورونا»

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

يساعد التطعيم خلال الطفولة في الوقاية من الإصابة الحادة بفيروس «كورونا»، إذ تشير بيانات جديدة إلى أن الأشخاص الذين استجابت أجهزتهم المناعية بقوة للقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قد يكونون أقل عرضة للإصابة بشكل حاد إذا أصيبوا بالفيروس.

ويعمل لقاح الحصبة الألمانية «إم.إم.آر 2»، الذي صنعته شركة ميرك، على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة.

وأفاد الباحثون في دورية «إم بي آي أو» أنه وجد أنه من بين 50 مصاباً بـ«كورونا» تقل أعمارهم عن 42 عاماً، والذين تم تطعيمهم بلقاح الحصبة الألمانية وهم أطفال، كلما ارتفعت مستويات الأجسام المضادة التي تسمى إي جي جيه التي ينتجها اللقاح والموجهة ضد فيروس النكاف على وجه الخصوص كلما كانت أعراضه أقل حدة.

وكان فيروس «كورونا» بلا أعراض لدى من كانت لديهم أعلى نسبة من الأجسام المضادة للنكاف.

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