كوب قهوة يومياً أثناء الحمل يرفع خطر الإجهاض

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً أثناء الحمل يزيد من احتمالات الإجهاض أو ولادة الجنين ميتاً.

وبحثت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1000 حامل، بينهن 290 أنجبن رضعاً موتى، في تناول الكافيين يومياً أثناء الحمل، وربط كل 100 ملجم من الكافيين يومياً أثناء الحمل، أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة المفلترة، بزيادة خطر وفاة الجنين بـ 27%. ويُعتقد أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية في المشيمة، ما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين.

وقال البروفيسور ألكسندر هيزيل، المؤلف الأول للدراسة ومدير مركز تومي لأبحاث صحة الأم والجنين في جامعة مانشستر: «ان دراستنا وجدت أنه حتى الكمية القليلة نسبياً من الكافيين يومياً مرتبطة بخطر الإجهاض».

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