«صحة دبي» تطلق الدورة التاسعة لحملة «دمي لوطني»

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، الدورة التاسعة لحملتها السنوية «دمي لوطني» التي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

أهداف الحملة:

- تعزيز ثقافة التبرع التطوعي

- دعم مخزون مركز دبي للتبرع بالدم من الفصائل المختلفة لخدمة المرضى

- تسريع قدرة المركز على الاستجابة القصوى للحالات الطارئة

• الفئة المستهدفة:

- جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي

- أفراد المجتمع المحلي بشكل عام

• الحملة تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني

• 22137 وحدة دم تمكنت الحملة من جمعها منذ انطلاقها عام 2012

418 وحدة دم في 2012

556 وحدة دم في 2013

581 وحدة دم في 2014

1053 وحدة دم في 2015

4223 وحدة دم في 2016

4500 وحدة دم في 2017

4600 وحدة دم في 2018

6206 وحدات دم في 2019

• خيمة التبرع بالدم:

- المكان: قرب مركز دبي للتبرع بالدم

- تم تجهيز الخيمة بكافة وسائل الراحة للمتبرعين من خلال:

- نظام الطابور الآلي

- مؤشر السعادة اللحظي

- الألواح الذكية لتسجيل المتبرعين

- الخدمات السريعة

- الالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة من خلال:

التباعد الجسدي

التعقيم المستمر

توفير كاميرات مراقبة الحرارة للمتبرعين والقائمين على عملية التبرع

• طاقم طبي وتمريضي يقوم على هذه الحملة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

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