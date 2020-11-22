رفع الأثقال قد يساعد في التغلب على القلق

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت دراسة لجامعة لمريك في أيرلندا، ونشرت في مجلة «سينتفيك ريبورتس»، أن تمارين المقاومة وعلى رأسها رفع الأثقال، قد تساعد في تهدئة القلق والتوتر. وأجريت الدراسة على 28 شاباً وشابة، فحص فيها الباحثون تغير مستويات القلق لدى بعضهم، بعد إخضاعهم لدورة تدريبية لتمارين المقاومة لمدة ثمانية أسابيع. وشملت التمارين القرفصاء، وتمارين الضغط، ورفع الأثقال. وبعد انتهاء الدورة التدريبية، ملأ المشاركون استبيانات عن صحتهم العقلية، وأظهرت النتائج انخفاض القلق لدى الذين مارسوا تمارين المقاومة بـ 20%، في حين بقيت مستويات القلق لدى الذين لم يمارسوا أي تمارين. ووفق ما ورد في موقع «إم إس إن»، خلص الباحثون إلى أن روتين تمارين المقاومة يخفف أعراض القلق لدى الأصحاء.

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