عادات يومية للحد من هشاشة العظام

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعد هشاشة العظام مرضاً تصبح فيه العظام ضعيفة وهشة، ويؤثر في واحدة من كل أربع نساء يتجاوزن 65 عاماً من العمر، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت الدكتورة آبي أبيلسون، استشارية العظام بمستشفى كليفلاند كلينك، إن العادات، التي تبني عظاماً قوية، تبدأ في مرحلة الطفولة، وتمهّد الطريق لاكتمال صحة العظام في المستقبل، وأولها اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين «د»، لما لذلك من أهمية بالغة في بناء العظام.

وأضافت: «يكفي البالغين 1200 مليغرام من الكالسيوم يومياً، في حين أن حوالي 800 وحدة من فيتامين «د» كافية لمعظم الناس.

وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب والجبن وعصير البرتقال المدعم والسبانخ واللفت والسلمون والتونة والبيض، بينما تساعد أشعة الشمس الجسم في تكوين فيتامين «د»، الذي يمكن الحصول عليه أيضاً من المكملات الغذائية».

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