ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهدّد بالسكتات الدماغية والقلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف بحث جديد لجمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، ولاسيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم لديهم خلال فترة النهار، في معدلاته الطبيعية.

وجاء في مجلة «سيركيوليشان» الرئيسية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أن أخصائيي الرعاية الصحية عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء فترة النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها. إلا أن الكثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر، ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.

وقال كازومي كاريو، المؤلف الرئيسي للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: «الدراسة توفر معلومات أكثر عمقاً بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي».

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