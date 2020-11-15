1.195 مليون عبوة دواء تمكنت «صحة دبي» من توصيلها لمنازل المرضى

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكنت هيئة الصحة بدبي، من توفير وتوصيل 1.195 مليون عبوة دوائية، إلى المرضى في منازلهم على مستوى الدولة، منذ انطلاق مبادرة «دوائي للرعاية الصيدلانية المنزلية»، بداية العام الجاري.

• 398.424 صنفاً دوائياً توفيرها وتوصيلها للمرضى في منازلهم منذ بداية العام الجاري

* يقوم على مبادرة «دوائي للرعاية الصيدلانية المنزلية» فريق من مزودي الرعاية الصحية المرخصين لتسليم الأدوية وإعطاء الحقن للمرضى في منازلهم

• 200 زيارة منزلية خلال شهر أكتوبر الماضي

• «دوائي» تعد الخدمة الأولى من نوعها عالمياً في تكاملها، وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة

• تهدف المبادرة إلى:

• تحقيق رضا وسعادة المرضى

• تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى

• تقليل وقت الانتظار لبدء العلاج أو متابعته وإعطاء الدواء في بيئة آمنة للمرضى وعائلاتهم

• توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

• تخفيف الضغط على مستشفيات ومراكز الهيئة

• تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع

الفئات التي تركز عليها المبادرة:

- كبار المواطنين

- أصحاب الهمم

- الحالات المرضية التي تحول ظروفها الصحية، دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لتسلم الدواء.

• يتم تقديم الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

• يتم توصيل الأدوية من خلال حافلة مجهزة ببرادات خاصة لحفظ الأدوية يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء

• فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة يتولى:

- التواصل مع المرضى لتحديد الوقت والمكان المناسب لزيارتهم وإعطائهم الحقن «الأدوية»

- توفير خدمات الرعاية الصيدلانية للمرضى في منازلهم

- توفير الاستشارات الصيدلانية والصحية اللازمة للمرضى

* يتم تقديم الخدمة ضمن بيئة وإجراءات محكمة ومراقبة، بما يتعلق بسلامة وأمان المرضى ومزودي الرعاية الصيدلانية، والحفاظ على خصوصية بيانات المرضى.

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