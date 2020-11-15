حمض الفوليك خلال الحمل يقي من تشوهات الجنين

المصدر: دبي – البيان الصحي

أوصت شبكة «جيزوند إنس ليبن» الألمانية السيدات الراغبات في الحمل بتناول كمية كافية من حمض الفوليك لما له من تأثير كبير في الوقاية من تشوهات الجنين. ونصحت الشبكة الألمانية المعنية بالصحة بأن تبدأ السيدات في تناول حمض الفوليك قبل أربعة أسابيع على الأقل من الحمل، لأن الفيتامين يلعب دوراً مهماً في الوقاية من التشوهات عند الأجنة وخاصة عيب الأنبوب العصبي. وأشار الأطباء الألمان إلى أنه لتقليل مخاطر تشوهات الجنين، يجب على السيدات تناول مكمل حمض فوليك يحتوي على 400 ميكروغرام من الفيتامين يومياً، بالإضافة لنظام غذائي غني بحمض الفوليك.

وإذا بدأت السيدات في تناول حمض الفوليك في وقت متأخر عن الأسابيع الأربعة الموصى بها، أو حتى بعد تحديد الحمل، فعليهن تناول جرعة أعلى، وأوصى الأطباء بتناول 800 ميكروغرام منه يومياً.

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