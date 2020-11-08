«صحة دبي» توظّف التقنيات الذكية لمراقبة مرضى السكري «عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان الصحي

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بدأت هيئة الصحة بدبي بتوظيف التقنيات الذكية لمراقبة مرضى السكري «عن بُعد»، إذ تقوم حالياً بدراسة لمتابعة ومراقبة 40 مريضاً بالسكري بعد تزويدهم بأجهزة ومعدات طبية متصلة بتطبيق ذكي عبر هواتفهم الشخصية.

• عدد المرضى المستهدفين حالياً:

- 40 مريضاً

• الفئة المستهدفة:

- المرضى ذوو المعدل التراكمي أكثر من 8% وغير القادرين على الحضور للمواعيد المتكررة لمناقشة فحوصاتهم ولديهم القدرة على استخدام جهاز الهاتف الذكي.

• تم تزويد المرض بأجهزة لقياس ضغط الدم والسكري وجهاز قياس نسبة الأكسجين وضربات القلب، ووعاء أدوية ذكي يقوم بتذكير المريض بموعد تناول جرعات الأدوية الخاصة به.

• مميزات التطبيق:

• يساعد الكادر الطبي على التواصل مع المريض عند حدوث تغير في مستويات فحوصاته، دون الانتظار لحين الموعد التالي

• يساعد الطبيب المعالج على تعديل البرنامج العلاجي دون تأخير

• تذكير المريض بموعد الفحوصات

• تذكير المريض بمواعيد تناول الدواء

• يتلقى المريض تنبيهات مع بعض المعلومات، التي تساعده على تعديل مستويات الفحوصات.

• 150 – 200 مريض عدد المراجعين اليومي لمركز السكري

• 9500 مريض العدد الكلي للمرضى المسجلين في المركز

• فريق مركز دبي للسكري يضم:

- استشاريي أمراض الغدد الصماء والسكري

- أخصائيي التثقيف الصحي

- التمريض

- التغذية

- العناية بالقدم

- تصوير شبكية العين

- اللياقة البدنية

- العلاج الطبيعي

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