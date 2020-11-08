«صحة دبي» تعلن أوقات عمل فحص «كوفيد» بمراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن مواعيد العمل الجديدة لمنصاتها المتخصصة بفحص «كوفيد 19» بمراكز تسوق (مول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر).

وأوضحت الهيئة أن دوام هذه المنصات سيكون من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما سيكون دوامها من يوم الخميس إلى السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وضمن إجراءات وقائية واحترازية تعزز بيئة الصحة والسلامة العامة.

كما أعلنت الهيئة للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق التوجه إليها مباشرة وبدون موعد مسبق خلال فترات العمل الرسمي لهذه المنصات التي تم تجهيزها بأفضل الوسائل المتوافقة مع أعلى معايير السلامة والأمن الصحي والبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها دولياً.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية والسلامة.

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