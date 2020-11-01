«صحة دبي» تدشّن مركزاً متطوراً لعلاج الأمراض المعدية والوبائيات

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

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دشنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، مركز الضيافة الصحي، وهو مركزها المتخصص في علاج الأمراض المعدية والسارية والوبائيات، والذي جاء وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها عالمياً في مثل هذا النوع من المنشآت الطبية.

• موقع المركز: منطقة دبي الصناعية

• يتكون من:

- ثلاثة طوابق، تضم:

- 88 غرفة لرعاية مرضى «كوفيد 19»، سواء كانت حالات عادية أو حرجة

- عيادات متخصصة

- صيدلية

- مختبر

- قسم الأشعة التشخيصية وأشعة المتابعة

• المركز يتسم بالمرونة التي تسمح بأعمال توسعات أخرى مستقبلاً لمضاعفة عدد الغرف إلى 170 غرفة تحسباً لأية ظروف أو احتمالات

• يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

• المركز بدأ في استقبال مرضى «كوفيد 19»، لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، بإشراف إدارة مستشفى راشد، التي يتبعها المركز مباشرة

• مركز الضيافة الصحي، يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية الفائقة التي تتبنى الهيئة تنفيذها

• تم تأسيس المركز، ليكون مستقبلاً مركزاً دولياً متخصصاً في علاج الأمراض السارية، ومركزاً متطوراً لأبحاث ودراسات الوبائيات

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