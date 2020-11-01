تنظيف الأسنان بالمعجون قد يحميك من «كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان الصحي

يعتقد بروفيسور بريطاني أن تنظيف الأسنان بالمعجون في كل مرة تغادر فيها المنزل يمكن أن يساعدك على الوقاية من فيروس كورونا.

وقال البروفيسور مارتن آدي، من جامعة بريستول، إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيميائية الموجودة في جل اليدين المضاد للبكتيريا، مؤكداً أن هذه المواد قادرة على قتل الفيروس إذا دخلت عن طريق الفم وتمنعه من التكاثر والتسبب بالمرض. ويمكن أن يحمي هذا الإجراء الآخرين عن طريق تقليل الحمل الفيروسي في الفم، والذي قد يكون مرتبطاً بمدى الإصابة بالعدوى.

وأكد البروفيسور آدي أنه يجب على الناس تنظيف أسنانهم في كل مرة يغادرون فيها منازلهم، ودعا المسؤولين إلى تشجيع الجمهور على تنظيف أسنانهم، بنفس الطريقة التي يوصون بها بارتداء كمامة الوجه وغسل اليدين. كما تم اقتراح آدي استخدام غسول الفم لإزالة الجزيئات الفيروسية من الفم.

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