«صحة دبي» تعزز نظام «سلامة» بربط متكامل مع موقع «أب تو ديت»

المصدر: دبي - البيان الصحي

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بادرت هيئة الصحة بدبي بتحديث وتعزيز قدرات الملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة» بعد تضمينه أيقونة «أب تو ديت»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوظيف وتسخير التكنولوجيا والتقنيات العالمية لدعم القرار الطبي، وتحسين رحلة المرضى بمنشآتها الصحية.

• ربط نظام «سلامة» بموقع «أب تو ديت» يسهم في:

- دعم القرار الطبي

- تقديم رعاية طبية عالية الجودة

- تمكين الأطباء من الوصول السريع لإجابات الأسئلة السريرية داخل سجل المريض

- تمكين الكوادر الطبية من البحث في محتوى «أب تو ديت» للحصول على كل المعلومات ذات العلاقة بالمريض المعني

- إمكانية الوصول إلى المحتوى من واجهة نظام «سلامة» ودون الانتقال إلى برامج أخرى

- السماح لمستخدمي النظام من الحصول على معلومات إكلينيكية ومتجددة من مكان الرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، ومن جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي

• النظام يتيح للأطباء الحصول على ساعات التعليم الطبي

• هيئة الصحة بدبي من أوائل المؤسسات الصحية على مستوى الشرق الأوسط التي بادرت بالاعتراف بموقع «أب تو ديت» كونه مصدراً للتعليم الطبي المستمر منذ عام 2008م

• موقع «أب تو ديت» يمثل مصدراً موثوقاً للمعلومات الإكلينيكية المعتمدة عالمياً، ووسيلة تعلم ذات جودة عالية لتحسين المعرفة الطبية ومرجعية مهمة لدعم القرار الطبي المبني على الأدلة

• 1.9 مليون طبيب في جميع أنحاء العالم يستخدم موقع «أب تو ديت» حالياً وهو المصدر الوحيد لدعم القرار السريري المرتبط بتحسين نتائج المرضى وأداء المستشفيات

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