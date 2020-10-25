لعب الأطفال في الطبيعة يعزز مناعتهم

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت دراسة جديدة إلى أن السماح للأطفال باللعب في المناطق الطبيعية التي تحتوي على التربة والغطاء النباتي، يساعد على تعزيز المناعة لديهم.

وجد الباحثون في فنلندا أن مناعة الأطفال الصغار الذين يمارسون اللعب في البيئات الطبيعية، كانت أكبر مقارنة بالأطفال الذين مارسوا اللعب في المنزل أو في أماكن مغلقة.

وبحسب ما نقل موقع «يو بي آي» الإلكتروني، قال كبير الباحثين آكي سينكونين، من معهد الموارد الطبيعية الفنلندي في توركو: «أوصي بشدة بترك الأطفال يلعبون في بيئات ترابية مليئة بالغطاء النباتي، لأننا نعتقد بأنها تحسن جهاز المناعة لديهم بشكل كبير». وقد وجدت العديد من الدراسات السابقة أن عيش الأطفال في مزرعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالحساسية، وفي الوقت ذاته، يُعتقد أن مظاهر الحياة الحديثة ابتداءً من استخدام الصابون والأطعمة المصنعة والمضادات الحيوية، تقلل من تنوع المجتمعات الميكروبية في الجسم.

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