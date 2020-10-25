الإمارات تفوز بـ 3 جوائز عالمية في جراحة المناظير النسائية

المصدر: دبي - البيان الصحي

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في دبي (هيئة الصحة بدبي)، بثلاث جوائز طبية عالمية، على مستوى المسابقة العلمية والطبية التي يتم تنظيمها سنوياً، ضمن أعمال مؤتمر جراحة المناظير النسائية، الذي يُعد التجمع الأكبر من نوعه في العالم لأطباء الزمالة في هذا التخصص الطبي المهم.

وجاء فوز دولة الإمارات بهذه الجوائز، ضمن ثلاث فئات مختلفة، حيث حصل فريق أطباء مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، على الجائزة الثانية في فئة أفضل محاضرة طبية حول جراحة المناظير النسائية خلال جائحة «كوفيد 19»، واستمرارية العمل، رغم التحديات التي تفرضها الجائحة، وكانت الجائزة الثانية ضمن فئة الابتكار في جراحة المناظير النسائية، عن الجهود التي قام بها أطباء القسم، واستخدامهم لتكنيك طبي يعمل على ربط عنق الرحم للنساء اللاتي يخسرن حملهن في المراحل المتقدمة من الحمل، بينما حصد أطباء مستشفى لطيفة، الجائزة الثالثة في فئة التقطيب (الخياطة)، عن طريق المناظير، ضمن المسابقة التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر جراحة المناظير النسائية الافتراضي، حيث تم تقييم المسابقة من قبل لجنة مختصة من أطباء جراحة المناظير، في كل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا.

وكانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي شاركت في المسابقة، التي تنافست فيها أكثر من 20 دولة، بينهم: أمريكا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والمكسيك والبرازيل.

تطور مهم

وقالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، إن الجوائز الثلاث، تعكس التطور المهم الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد، وخاصة على مستوى الابتكار في أساليب التشخيص والعلاج، وعلى مستوى تطور وكفاءة الكوادر الطبية، والخبرات التي تحظى بها المؤسسات الصحية في الإمارة.

وأكدت الدكتورة تهلك، أن الفوز في مثل هذه المنافسات العالمية، يعزز كثيراً من مكانة مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ويدعم تصنيفه المتقدم دولياً، فيما لفتت إلى الإمكانات التي تسخرها هيئة الصحة بدبي لمنشآتها الصحية وكوادرها الطبية، والتي تمثل الأساس في كافة الإنجازات التي تحققها على مختلف المستويات، المحلية والإقليمية والعالمية. كما أعربت عن تقدير المستشفى البالغ لفريق العمل، الذي أشرف وشارك في هذه المنافسة العالمية، والذي يترأسه البروفيسور أرنو فاتيس استشاري ورئيس قسم جراحة المناظير في المستشفى، والدكتورة حنان غربي الاختصاصي الأول للنساء والولادة وجراحة المناظير.

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