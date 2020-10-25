ذراع روبوتية لتنظير القولون والتحقق من السرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور باحثون بريطانيون ذراعاً روبوتية تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي ويمكنها إجراء عملية تنظير القولون والكشف عن سرطان الأمعاء والمستقيم باستخدام مغناطيس لتوجيه مسبار الكاميرا عبر القناة الهضمية. وقد يكون النظام الجديد الذي طوره فريق من جامعة ليدز أول تحديث رئيسي لتنظير القولون منذ عقود، والذي يتم استخدامه نحو 100000 مرة كل عام في المملكة المتحدة للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي. وفي تنظير القولون يتم تمرير مسبار طويل ورفيع منتهي بالكاميرا عبر المستقيم والقولون للبحث عن التشوهات وإزالتها وأخذ عينات الأنسجة، وقد يكون مزعجاً للمريض ويتطلب عمل متخصصين يملكون مهارة كبيرة.

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