«صحة دبي» تتوسع في مراكز فحص «كوفيد 19»

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تواصل هيئة الصحة بدبي تدشين مراكزها المتخصصة في الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) بمختلف مناطق دبي، وذلك ضمن إجراءاتها الاستباقية للكشف عن الفيروس، وحرصاً منها على تسهيل وتسريع الحصول على الخدمة.

• مجلس الراشدية:

- طوال أيام الأسبوع من الساعة 11صباحاً – 6 مساء

- مجلس ميناء الحمرية:

- طوال أيام الأسبوع من الساعة 11صباحاً – 6 مساء

- مجلس ميناء جميرا (1):

- طوال أيام الأسبوع من الساعة 11صباحاً – 6 مساء

- النادي الأهلي:

- الأحد – الخميس من الساعة 7:30 صباحاً- 1:00 ظهراً

- نادي النصر:

- الأحد – الخميس من الساعة 7:30 صباحاً- 1:00 ظهراً

• منصة فحص «كوفيد»/ مول الإمارات

طوال أيام الأسبوع: 11 صباحاً – 6 مساء

• منصة فحص «كوفيد»/ ديرة سيتي سنتر

طوال أيام الأسبوع: 11 صباحاً – 6 مساء

• منصة فحص «كوفيد»/ مردف سيتي سنتر

طوال أيام الأسبوع: 11 صباحاً – 6 مساء

• يمكن الحصول على موعد الفحص بمراكز التسوق من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي 800342

• يتم تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة والبروتوكولات المعتمدة محلياً وعالمياً، والمعمول بها في هذا المجال

• يتم الحصول على نتيجة الفحص عبر رسالة نصية، وفي غضون 24 ساعة فقط

• لا تذهب إلى مراكز التسوق إذا كنت تعاني من أعراض مرضية

• 150 درهماً تكلفة الفحص الواحد يتم دفعها من خلال وسائل الدفع الذكية

• يمكن الوقاية من العدوى بفيروس «كورونا» من خلال:

- الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين

- الالتزام بلبس الكمامة

- غسل اليدين بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية

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