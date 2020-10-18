تحذير من توبيخ الطفل المصاب بالتأتأة

المصدر: دبي – البيان الصحي

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من توبيخ الطفل المصاب بالتأتأة أو نَهره أو تهديده أو تصحيح الكلمات والجمل له باستمرار أو معاملته بقسوة بشكل عام، كي لا تتفاقم المشكلة وتتدهور الحالة.

وأضافت الرابطة أن الطفل، الذي يعاني من التأتأة، يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين؛ حيث يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء والصبر ومعاملة الطفل بحنان وعطف.

وأضافت الرابطة أن التأتأة غالباً ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين وخمس سنوات، وعادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة في حال استمرارها لمدة تزيد على ستة شهور.

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