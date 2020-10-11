«صحة دبي» تطلق حملة توعية بالإنفلونزا الموسمية

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أطلقت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، حملة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

الأهداف:

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والتطعيم ضد الإنفلونزا.

- تغطية أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع بلقاح الإنفلونزا وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض.

- تقليل العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي للإنفلونزا الموسمية (مثل الدخول إلى المستشفيات، والتغيب عن العمل والدراسة، والوفيات وغيرها) في ظل جائحة (كوفيد 19).

المستهدفون من التطعيم:

• المواطنون (التطعيم مجاناً).

• المقيمون في إمارة دبي- رسم التطعيم 50 درهماً.

• يستثنى من الدفع، كل من:

- كبار السن من المقيمين فوق 60 سنة.

- الأطفال دون الخامسة من العمر.

- الحوامل.

- أصحاب الهمم.

• أماكن ومواعيد التطعيم:

• أولاً: مستشفيات هيئة الصحة بدبي:

- مستشفى راشد

- مستشفى دبي

- مستشفى لطيفة

- مستشفى حتا

• ثانياً: مراكز اللياقة الطبية:

- مركز سالم الذكي- سيتي ووك.

- مركز أب تاون مردف.

- مركز أبراج بحيرات جميرا.

- يمكن التوجه لها مباشرة بدون موعد مسبق من الأحد إلى الخميس (7:00 صباحاً إلى 7:30 مساء).

ثالثاً: مراكز الرعاية الصحية الأولية

يشترط حجز موعد مسبق للتطعيم من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد (800342)

• المراكز الصحية:

- البدع، الليسيلي، المنخول، الصفا، ند الشبا، زعبيل، المزهر، الطوار.

- الأحد – الخميس (7:30 صباحاً- 09:30 مساء).

- مركز الممزر الصحي: للنساء الحوامل (7:30 صباحاً- 09:30 مساء).

- مركز البرشاء الصحي: 24 ساعة (طوال أيام الأسبوع).

- مركز ند الحمر الصحي: ( 07:30 صباحاً إلى الساعة 09:30 مساء).

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