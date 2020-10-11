دبي في أعلى المستويات العالمية بفحوصات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

كشف معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن دبي وصلت إلى أعلى المستويات العالمية في الفحوصات اليومية لكورونا بمعدل 78500 فحص يومياً، وذلك مقارنة بعدد السكان، مؤكداً أن نتائج فحوصات «بي سي آر» المعتمدة عالمياً من قبل الصحة العالمية تستغرق من 6- 8 ساعات. جاء ذلك خلال تفقد معاليه مجلس الصيادين في جميرا، أحد المراكز الثلاثة التي أسستها الهيئة في مجالس (الراشدية، وميناء الحمرية، وميناء جميرا)، بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنمية المجتمع. وقال معاليه إن مراكز الفحص في دبي تشمل ميناء الجميرا 1 ومجلس الصيادين في الحمرية ومجلس الراشدية وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر، ومول الإمارات ونادي النصر والنادي الأهلي، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم خدمة الفحص المجاني في المنازل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والحوامل، إضافة للمخالطين في المؤسسات الحكومية انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وعي مجتمعي

وأكد أن إقبال أفراد المجتمع على فحوصات «كوفيد 19»، يعكس درجة الوعي المجتمعي تجاه هذا المرض، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات المقررة للحماية من فيروس كورونا.

وقال معالي القطامي: إن الهيئة تعوّل كثيراً على التزام أفراد المجتمع بالتدابير الاحترازية، حماية لصحتهم وحياتهم، فيما لفت إلى أن تخصيص المراكز الثلاثة للفحص، جاء ضمن الخطوات الاستباقية الوقائية التي تقوم بها الهيئة، والتي تتوسع من خلالها في نطاق إجراء الفحوصات المخبرية، ولاسيما في المناطق عالية الكثافة السكانية، كما جاء تخصيص المراكز أيضاً تسهيلاً على الراغبين في الاطمئنان على سلامتهم، وتوفير خدمات الفحص ونشرها على مستوى ربوع دبي. واطلع معاليه خلال تفقده مركز الفحص الكائن في مجلس الصيادين بجميرا، على سير العمل واطمأن على إجراءات الفحص، واشتراطات السلامة والأمان التي توفرها الهيئة في جميع مراكز فحوصات «كوفيد 19»، سواء بالنسبة للعاملين في خط الدفاع الأول، أو المترددين على المراكز للفحص. كما اطمأن على توفر جميع المستلزمات الخاصة بالفحوصات، وكذلك مستلزمات الوقاية والحماية، وحيا الموجودين من خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والإدارية، معرباً عن تقدير الهيئة لجهدهم وتفانيهم من أجل المحافظة على صحة الناس والأمن الصحي للمجتمع.

550 فحصاً

يذكر أن المراكز الثلاثة تعمل بطاقة عالية تمكنها من إجراء أكثر من 550 فحصاً يومياً لكل مركز، وأنها مفتوحة أمام الراغبين في إجراء فحوصات «كوفيد 19»، من الساعة من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، وذلك بعد حجز موعد مسبق للفحص عن طريق الرقم الموحد المجاني للهيئة (800342).

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