دليل جديد على انتقال عدوى «كورونا» عبر الهواء

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية، عن وجود أدلة جديدة تدعم الأدلة المتزايدة على انتشار فيروس «كورونا» عبر الهواء. ولفهم طريقة انتقال فيروس «كورونا» الجديد عبر الهواء، عمل باحثو جامعة جورجيا مع اثنين من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين، للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين.

ودرس الباحثون طريقة نقل شخص مصاب بفيروس «كورونا» من مقاطعة تشغيانغ الصينية، العدوى لراكبي إحدى الحافلات، وتبين أن العدوى انتقلت من المصاب إلى الركاب عبر نظام التكييف، كما تبين أن نوافذ الحافلة، كانت مقفلة، ما تسبب بعدوى ركاب الحافلة.

ولخص العلماء نتائج البحث، في أن نظام التكييف وسوء التهوية قد يكونان عاملين مهمين في انتقال العدوى عبر الهواء في الأماكن المغلقة.

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