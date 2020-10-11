منظومة ذكاء اصطناعي تكشف بؤر الإصابة بـ(كوفيد 19) في الرئة

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت دراسة أجريت في جامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص بؤر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في الرئة، بدقة الأطباء نفسها من البشر.

وأفادت الدراسة التي نشرت في دورية «نيتشر كوميونيكيشن» العلمية أن هذه التقنية الجديدة يمكنها التغلب على بعض التحديات، التي تواجه أنظمة تشخيص المرض في الوقت الحالي. وتوصل فريق الدراسة إلى أن المعادلة الخوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكن تدريبها لرصد بؤر الإصابة بفيروس «كورونا» في صور الأشعة بدرجة دقة تبلغ 90%، كما يمكنها اكتشاف الحالات الإيجابية بنسبة 84% والحالات السلبية بنسبة 93%. ونقل موقع «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أولاس باجسي أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة وسط فلوريدا قوله: إن المعادلة الخوارزمية الجديدة يمكنها اكتشاف الإصابة بـ«كورونا» بدقة، والتمييز بينها وبين الإنفلونزا العادية.

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