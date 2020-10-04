40 % من عاملي قطاع الصحة المصابين بـ«كوفيد 19» بلا أعراض

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن 40% من العاملين في قطاع الصحة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كانوا لا يعانون من أي أعراض، ما يزيد خطر الانتقال الصامت للعدوى في الأوساط الصحية. وأجرى فريق خبراء البحث استناداً إلى دراسات سابقة عن انتشار كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقيم عوامل الخطر والخصائص والنتائج السريرية للعدوى.

واستعرضت الدراسة، الذي قدمت في مؤتمر حول الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا، نظمته الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية 97 دراسة سابقة على 230398 عاملاً في الرعاية الصحية من 24 بلداً.

وأظهرت البيانات المبنية على 15 دراسة سابقة أن من بين الذين ثبتت إصابتهم في القطاع الصحي، لم تظهر أعراض على 40 % منهم وقت الخضوع للفحوصات. وحسب الدراسة الجديدة، كانت 48% من الإصابات لممرضات، يليهن الأطباء بـ 25%، ثم العاملون الآخرون بـ 23%.

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