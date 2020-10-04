«صحة دبي» تتوسّع في فحوص «كورونا» بــ3 مراكز جديدة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، إضافة 3 مراكز جديدة لمراكز فحوص كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد افتتاح مراكز: مجلس الراشدية، ومجلس ميناء الحمرية، ومجلس ميناء جميرا (1)، ليكون هناك 5 مراكز متخصصة في فحوص كورونا ومن بينها اثنان في (النادي الأهلي، ونادي النصر)، بجانب مراكزها الأخرى المتوافرة في مستشفياتها وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك وفقاً لما صرحت به الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي. وأوضحت الدكتورة الخاجة أن المراكز الثلاثة الجديدة بدأت بالفعل بالعمل من يوم الثلاثاء الماضي، وأنه بإمكان أفراد المجتمع التوجه إليها لإجراء فحوص (PCR)، بعد إجراء التسجيل اللازم وتحديد موعد الفحص من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم المجاني (800342).

تجهيز

وذكرت أن المراكز الجديدة تم تجهيزها في وقت قياسي، وفق أعلى الاشتراطات وأفضل البروتوكولات العالمية، وهي تعمل طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، بطاقة استيعابية تصل إلى 550 فحصاً يومياً لكل مركز.

وقالت الخاجة: إن التوسع في نطاق الفحوص المخبرية لكوفيد 19، يأتي حرصاً من الهيئة على الوصول بهذه الخدمة المهمة إلى الناس في كل مكان في دبي، إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص على الجميع، وخاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة.

مكافحة

كما لفتت في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لمكافحة الجائحة العالمية والحد من مخاطرها، وتوفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع، وذلك عن طريق الخطوات الوقائية الاستباقية التي تنفذها، والتي تشمل عمليات التوسع في الفحوص المخبرية لفيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي تمكنت من رفع الطاقة الاستيعابية للفحوص في بداية كوفيد 19 من أعداد بسيطة محدودة، لتصل قدرة القطاع الصحي (الحكومي والخاص)، في دبي الآن لأكثر من 78 ألف فحص في اليوم، وهو ما يعد من المؤشرات المهمة لقياس كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض التي تمتلكها دبي.

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