المصدر: دبي – البيان الصحي

ابتكر علماء بريطانيون ضمادة خارقة لإصلاح العظام المكسورة في وقت قصير. وتعمل المادة الحيوية المستخدمة في صناعة الضمادة على تسريع الشفاء بشكل كبير، ويقول العلماء إنها مضمنة بنوعين من الخلايا يمكنها أن تلتصق بالإصابة، ومن المنتظر أن تحدث ثورة في علاج الكسور. وقال الدكتور شكري حبيب، من كلية كينغز كوليدج لندن «إن تقنيتنا هي الأولى من نوعها، وتقوم على هندسة نسيج شبيه بالعظام من الخلايا الجذعية العظمية البشرية في المختبر في غضون أسبوع واحد، وزرعها بنجاح لبداية الإصلاح وتسريع الشفاء».

وصممت الضمادة في مختبر الدكتور حبيب في مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدي لاستهداف الكسور، ولا يمكن أن تتسرب إلى الأنسجة السليمة، ويمكن جعل الضمادات قابلة للتحلل ليمتصها الجسم بعد الشفاء، حسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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