أطباء العناية المركزة أقلّ عرضة من زملائهم للإصابة بـالفيروس

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية أن الأطباء العاملين في العناية المركّزة بالرغم من تعاملهم مع الحالات الأكثر خطورة، إلا أنهم أقلّ عرضة للإصابة بفيروس كورونا من زملائهم في الأقسام الأخرى، أو حتّى من عمّال صيانة المستشفيات.ويعزى الأمر في جزء منه إلى تزويدهم بتجهيزات وقائية بدرجة كبيرة، مثل الكمامات، وفق ما أوضح القائمون على هذه الدراسة التي نشرت تفاصيلها في مجلّة «ثوراكس» الطبية.

وقال أستاذ علم الأوبئة في جامعة برمنغهام أليكس ريشتر الذي أشرف على هذه الأبحاث «كنا نعتبر أن العاملين في أقسام العناية المركّزة يواجهون خطراً أعلى، لكنهم يحظون بحماية جيّدة نسبة إلى الآخرين».

وشملت الدراسة أكثر من 500 فرد من الطواقم الطبية في مستشفيات برمنغهام كانوا كلّهم يزاولون مهامهم في أواخر شهر أبريل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز