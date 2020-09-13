«صحــة دبي» تطلق خدمة الخط الساخن للمدارس 800588

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، خدمة الخط الساخن المجاني للمدارس (800588) بهدف تحقيق الاستجابة القصوى للرد على أسئلة واستفسارات أولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في كافة المدارس الخاصة بدبي، والمتعلقة بفيروس «كوفيد 19»، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مدارسهم.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مبادرات الهيئة وجهودها المستمرة لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أفرد المجتمع، وتوجيههم إلى استقاء المعلومة الصحيحة من الهيئة كمرجعية موثوق بها ومعتمدة للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بالمرض، والتعامل الصحيح مع الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس أو الحالات المشتبه بها، والإجراءات الاحترازية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

تعزيز الوعي

وقالت فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي إن الخدمة الجديدة ستساهم بشكل فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كغيرها من دول العالم، وبما يساهم في تحقيق عودة آمنة للطلبة للانتظام في مدارسهم.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الواردة إليها عبر الخط الساخن للمدارس وفقاً لأحدث معايير وضوابط الجودة في هذا المجال لتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة لطالبيها حول فيروس كوفيد 19 المستجد، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها الهيئة لتوفير هذه الخدمة على مدار الساعة، والعمل على توحيد المعلومات من خلال قاعدة موحدة للبيانات، وتدريب موظفي خدمة العملاء على تقديم الخدمة الجديدة بمهنية وكفاءة عالية.

ورشة عمل

وكانت هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق العودة الآمنة للمدارس قد نظمت نهاية الشهر الماضي ورشة عمل بحضور 400 شخص من الطاقم الطبي والإداري ركزت على معايير العيادات المدرسية في المدارس والمنشآت الأكاديمية، وألزمت المدارس تعيين موظف خاص بالصحة والسلامة، لمتابعة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الصحية، وتدريب الطلبة والكوادر المدرسية عليها.

كما ركزت على المعايير والبروتوكولات الصحية المدرسية والتعامل مع التحديات الصحية الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها تجاه الأمراض المعدية بشكل عام، والتأكيد على سلامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في تلك المنشآت، بما ينعكس إيجاباً على أنماط الحياة والأداء التعليمي للطلبة، وتحقيق الإنجازات والنتائج الصحية الإيجابية المأمولة على المدى الطويل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز