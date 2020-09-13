الإسهال وآلام المعدة أعراض جديدة لمصابي «كورونا» من الأطفال

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أظهرت دراسة أجريت في جامعة بلفاست على نحو 1000 طفل مصاب بفيروس كورونا بمتوسط عمر 10 سنوات، أن الإسهال وآلام المعدة والغثيان كانت من بين الأعراض الأكثر شيوعاً لدى الأطفال المصابين. وقال العلماء: إن هذه الأعراض مؤشرات رئيسية على الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال، وأن السعال كان أيضاً سمة شائعة لديهم. وفي حين لم تظهر مؤشرات فقدان حاسة الشم والتذوق سوى على 6 من الأطفال، كان 50% منهم دون أعراض.

ومن خلال تحليل المصابين، حدد الدكتور ووترفيلد وزملاؤه بدقة 76% من المصابين بالمرض. وبعد إضافة أولئك الذين يعانون من مشكلات في المعدة، ارتفع العدد إلى 97%. وقال مسؤول في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية: إن الأعراض تخضع للمراجعة باستمرار مع فهم الفيروس، وحث أولئك الذين لديهم علامات رئيسية على إجراء الاختبار، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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