«صحة دبي» تختتم مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي مشاركتها المتميزة بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 حيث استعرضت عدداً من مشاريعها وتقنياتها ومبادراتها الذكية من خلال منصة خاصة بها بمنطقة (البوليفارد)، أبراج الإمارات، إضافة إلى مركز الابتكار الصحي التابع لها.

وحرصت الهيئة خلال المشاركة على التعريف بتقنياتها المتطورة مثل بروبوت قسطرة السكتات الدماغية، وروبوت العمود الفقري لعلاج الكسور المعقدة واعوجاج العمود الفقري، إضافة إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي ومحاكاة الواقع الافتراضي لعرض الأعضاء الحيوية. كما استعرضت الهيئة باص التبرع بالدم الذي يعمل بالطاقة الشمسية تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية إمارة دبي، للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وشهد مركز الابتكار الصحي خلال الأسبوع الماضي عدداً من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والجلسات الحوارية التفاعلية مع قادة موظفي هيئة الصحة بدبي، وجلسات حديث الصحة، وعدد من الألعاب الخاصة للتفكير الابتكاري وإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات، واستعراض أحدث التقنيات الطبية.