«مركز سالم الذكي».. الأول من نوعه عالمياً لخدمات اللياقة الطبية

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

لمشاهدة ملحق "البيان الصحي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أخيراً، «مركز سالم الذكي» لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابع لهيئة الصحة بدبي في منطقة الستي ووك، وهو المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً، المزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت وإنترنت الأشياء.

• الأول من نوعه على مستوى العالم

• استخدام أنظمة الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة

• المركز يمثل نموذجاً عالمياً للريادة في مجال الخدمات الصحي

• الفئات المستهدفة:

- كبار الشخصيات

- المستثمرون

- أصحاب الامتيازات (الإقامة الذهبية)

• المركز يدعم محاور «صحة دبي» نحو مئوية الإمارات 2071

• مركز خدمة رقمي مبتكر بلا أوراق

• يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

• الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031

• 5 روبوتات مختلفة الوظائف لخدمة المتعاملين

• استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لقياس المؤشرات الحيوية (الطول، الوزن، النبض، الضغط، الحرارة)

• استخدام تقنية الواقع المعزز بـ(4) محطات ذكية متكاملة مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب

• استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل

• استخدام تقنية سحب الدم بدون إبرة لإجراء الفحوص

• تقليل وقت رحلة المتعامل من 28 ساعة إلى 30 دقيقة متضمنة خدمة إصدار الإقامة

• التنظيف الذكي

• الزجاج الذكي لتعزيز الخصوصية للمتعاملين

• التحكم الذكي الصوتي في المبنى ومرافقه (الإضاءة، التكييف)

• خدمة صف السيارات الذكية

• الدفع الذكي

• تشجيع الاستثمار والشراكات

• مميزات المركز:

- نظام التدقيق الآلي على جوازات السفر وبيانات الهوية

- التسجيل الذكي

- الدفع الذكي

- استخدام منظومة الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة السينية للصدر لتحري مرض السل

- استخدام تقنيات الأشعة الفوق بنفسجية الحديثة لمكافحة العدوى بشكل آلي

- تطبيق معايير دليل خدمات النجوم لسعادة المتعاملين

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا