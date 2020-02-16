خدمات الرعاية المنزلية الذكية الأولى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تعتبر خدمات الرعاية المنزلية التي تنفذها هيئة الصحة في دبي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل أول خدمة من نوعها على مستوى العالم، وتهدف لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى داخل منازلهم لتجنيبهم مشقة التنقل والانتظار في المراكز الصحية.







1513



عدد المسجلين في الخدمات الذكية المنزلية







3082



عدد زيارات الأطباء لمنازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم







10605



عدد زيارات الممرضات للمنازل



581



عدد زيارات المعالجين الطبيعيين







1135



زيارة لموظفي الخدمات الاجتماعية







299



زيارة لأخصائي التغذية







أهداف خدمات الرعاية المنزلية





ـــ تعزيز التحول الذكي في الخدمات الصحية





ـــ الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرض





ـــ حماية صحة السكان





ـــ تعزيز الرعاية المنزلية للمرضى





ـــ تحسين جودة حياة المرضى





ـــ ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها في الوقت المناسب





ـــ تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة الصحية







خدمات برنامج الرعاية المنزلية





ـــ الخدمات الوقائية





ـــ الخدمات العلاجية





ـــ التغذية السريرية





ـــ خدمات العلاج الفيزيائي





ـــ خدمات التثقيف الصحي







الأجهزة التي يتم استخدامها أثناء الزيارات المنزلية:





ـــ أجهزة لرسم القلب الكهربائي





ـــ أجهزة مراقبة ضغط الدم





ـــ أجهزة مراقبة الجلوكوز في الدم





ـــ سماعة لاسلكية وجهاز لقياس درجة الحرارة

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