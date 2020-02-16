خدمات الرعاية المنزلية الذكية الأولى عالمياً

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تعتبر خدمات الرعاية المنزلية التي تنفذها هيئة الصحة في دبي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل أول خدمة من نوعها على مستوى العالم، وتهدف لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى داخل منازلهم لتجنيبهم مشقة التنقل والانتظار في المراكز الصحية.
1513
عدد المسجلين في الخدمات الذكية المنزلية
3082
عدد زيارات الأطباء لمنازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم
10605
عدد زيارات الممرضات للمنازل
581
عدد زيارات المعالجين الطبيعيين
1135
زيارة لموظفي الخدمات الاجتماعية
299
زيارة لأخصائي التغذية
أهداف خدمات الرعاية المنزلية
ـــ تعزيز التحول الذكي في الخدمات الصحية
ـــ الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرض
ـــ حماية صحة السكان
ـــ تعزيز الرعاية المنزلية للمرضى
ـــ تحسين جودة حياة المرضى
ـــ ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها في الوقت المناسب
ـــ تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة الصحية
خدمات برنامج الرعاية المنزلية
ـــ الخدمات الوقائية
ـــ الخدمات العلاجية
ـــ التغذية السريرية
ـــ خدمات العلاج الفيزيائي
ـــ خدمات التثقيف الصحي
الأجهزة التي يتم استخدامها أثناء الزيارات المنزلية:
ـــ أجهزة لرسم القلب الكهربائي
ـــ أجهزة مراقبة ضغط الدم
ـــ أجهزة مراقبة الجلوكوز في الدم
ـــ سماعة لاسلكية وجهاز لقياس درجة الحرارة
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