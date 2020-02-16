خدمات الرعاية المنزلية الذكية الأولى عالمياً

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

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تعتبر خدمات الرعاية المنزلية التي تنفذها هيئة الصحة في دبي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل أول خدمة من نوعها على مستوى العالم، وتهدف لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى داخل منازلهم لتجنيبهم مشقة التنقل والانتظار في المراكز الصحية.



1513

عدد المسجلين في الخدمات الذكية المنزلية



3082

عدد زيارات الأطباء لمنازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم



10605

عدد زيارات الممرضات للمنازل

581

عدد زيارات المعالجين الطبيعيين



1135

زيارة لموظفي الخدمات الاجتماعية



299

زيارة لأخصائي التغذية



 أهداف خدمات الرعاية المنزلية


ـــ تعزيز التحول الذكي في الخدمات الصحية


ـــ الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرض


ـــ حماية صحة السكان


ـــ تعزيز الرعاية المنزلية للمرضى


ـــ تحسين جودة حياة المرضى


ـــ ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها في الوقت المناسب


ـــ تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة الصحية



 خدمات برنامج الرعاية المنزلية


ـــ الخدمات الوقائية


ـــ الخدمات العلاجية


ـــ التغذية السريرية


ـــ خدمات العلاج الفيزيائي


ـــ خدمات التثقيف الصحي



 الأجهزة التي يتم استخدامها أثناء الزيارات المنزلية:


ـــ أجهزة لرسم القلب الكهربائي


ـــ أجهزة مراقبة ضغط الدم


ـــ أجهزة مراقبة الجلوكوز في الدم


ـــ سماعة لاسلكية وجهاز لقياس درجة الحرارة

 

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