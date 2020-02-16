الإقلاع عن التدخين يجدد خلايا الرئة مرة أخرى

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن إنتاج حبوب لقاح جديدة مضادة للإنفلونزا بات قاب قوسين أو أدنى، بعد أن بدأت شركة فاكسارت للتكنولوجيا الحيوية، بإنتاج حبوب لقاحات تجريبية.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ستانفورد الأمريكية، فإن الأشخاص الذين تمت تجربة الحبوب الجديدة عليهم، كانوا أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاحات عن طريق الحقن. ويقول فريق الباحثين، إن إنتاج حبوب لقاح مضادة للإنفلونزا أسرع وأرخص تكلفة، مما يجعل تداولها في البلدان النامية والفقيرة أكثر سهولة.

من جهته قال الدكتور ديفيد ماكلوين، الباحث البارز في جامعة ستانفورد، إن هذه الدراسة خطوة مهمة نحو لقاح الأنفلونزا الفموي الذي سيتم إنتاجه وتوزيعه بشكل سهل وسريع.

ولم يحدد العلماء موعداً رسمياً لطرح المنتج الجديد في الأسواق، إلا أنهم أكدوا الحاجة لإجراء المزيد من التجارب قبل اعتماده رسمياً والبدء في إنتاجه بشكل تجاري، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.