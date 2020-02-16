مكتوم بن محمد: حريصون على خدمة المواطنين وراحتهم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفاعل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مع تدوينة للمواطنة عائشة شكر الله ثمنت فيها جهود وخدمات هيئة الصحة في دبي، مؤكداً حرص حكومة دبي دائماً على خدمة المواطنين وراحتهم. وقال سموه: «أثناء تصفحي لتويتر شاهدت تغريدة أثلجت صدري، شكراً للأخت عائشة على تقديركم لجهود هيئة الصحة والشكر موصول للهيئة ولفريق العمل من الأطباء على مثل هذه المبادرات.

تمنياتي لوالد الأخت عائشة بدوام الصحة والعافية وسنحرص في حكومة دبي دائماً على خدمتكم وراحتكم لأنكم تستحقون الأفضل». وكانت عائشة شكرالله نشرت صورة ودونت على حسابها في تويتر: «زيارة منزلية للتفقد على صحة أبوي، شكرا DHA_Dubai@ وشكر خاص للدكتور حيدر من عيادة الطوار».

وحققت خدمة الرعاية المنزلية الذكية التي تقدمها الهيئة قفزة نوعية في تلبية احتياجات كبار السن وأصحاب الهمم والأرامل والمساهمة في إسعادهم، إذ باتت الهيئة تقدم الخدمة في منازل المرضى عبر فريق طبي متخصص مزود بأحدث الأجهزة الطبية الذكية، كما حققت الخدمة جوائز عالمية عدة، ما جعلها تسهم في رفع سعادة ورضا المتعاملين.