«دبي للتبرع بالدم» يجمع ربع مليون وحدة في 5 سنوات

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تمكن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق نجاحات متميزة من حيث توظيف التقنيات الحديثة وتزايد عدد وحدات الدم التي تم جمعها والاعتمادات والإنجازات العالمية التي حققها.

• 253223 وحدة دم جمعها المركز خلال السنوات الخمس الماضية منها:

- (53150) وحدة دم عام 2019م

- (51953) وحدة دم عام 2018م

- (50601) وحدة دم عام 2017م

- (49223) وحدة دم عام 2016م

- (48296) وحدة دم عام 2015م

• الزيادة السنوية في كميات الدم تعود إلى:

- زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم

- وجود حافلات متنقلة للتبرع بالدم

- تبني المركز للتطبيقات الذكية التي ساهمت في تسهيل إجراءات التبرع بالدم من خلال تطبيق «دمي».

• 2،4 % نسبة زيادة عدد وحدات الدم التي جمعها المركز عام 2019م مقارنة بـ2018م.

• زيادة سنوية في عدد حملات التبرع بالدم:

676 حملة عام 2017م

- 746 حملة عام 2018م

- 830 حملة عام 2019م

• استخدام المركز لرسائل نصية:

- شكر للمتبرعين

- تذكير بمواعيد التبرع بالدم

• إنجازات المركز:

- أول مركز في الدولة يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية، (AABB) في عام2012

- الحصول على جائزة يونيفانتز العالمية في يونيو 2019م، عن حملة «كن الأول في التبرع بالدم».

- الحصول على جائزة ستيفي الفضية عام 2019م عن أفضل تطبيق ذكي في جهة حكومية «تطبيق دمي»

- استخدام التقنيات والتطبيقات الذكية لتسهيل عملية التبرع بالدم

- ترشيح تطبيق «دمي» لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية عام 2017 ضمن ثماني مبادرات لجهات حكومية

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