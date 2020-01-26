أعراض الأزمة القلبية الصامتة تشبه الإنفلونزا

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

حذّرت دراسة حديثة من أن نصف من تهاجمهم الأزمة القلبية المفاجئة والمسببة للوفاة من الرجال يلاحظون أعراضاً تشبه الإنفلونزا خلال الأسبوع السابق للوفاة.

ويعتقد الباحثون أن توقف القلب المفاجئ يحدث في هذه الحالة نتيجة خلل في النشاط الكهربي للقلب. وتعتبر الأزمات القلبية الصامتة من أكثر مشاكل القلب المسببة للوفاة لدى الرجال. وأجريت الدراسة في سيدار سيناي ميديكال سنتر بلوس أنجليس، وأظهرت أن 20 بالمائة من الناجين من هذه النوعية من الأزمات القلبية يشكون من آلام البطن والقيء خلال الأسبوع السابق للأزمة القلبية، بينما يشكو 10 بالمائة من الناجين من الأزمة من أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ونظراً لشيوع الإصابة بالإنفلونزا خلال موسم الشتاء يتم تجاهل هذه العلامات.

وتختلف هذه النوعية من الأزمات القلبية عن النوع الشائع، والذي يحدث نتيجة انسداد أحد شرايين أو أوردة القلب، حيث تحدث هذه النوعية التي تسبقها أعراض شبيهة بالإنفلونزا نتيجة خلل كهربي في عضلة القلب.