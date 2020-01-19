التقاعد المبكر يسرع الإصابة بالخرف

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

أكد باحثون أمريكيون، أن التوقف عن العمل قبل بلوغ الستين من العمر، يعمل على تسريع التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.

وكشف بحث أجري في جامعة بينغهامتون بنيويورك، أن المتقاعدين الأصغر سناً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة مع أولئك الذين يعملون حتى سن الشيخوخة.

ويعتقد العلماء بأن السبب في ذلك هو الافتقار للتحفيز العقلي الذي يتمتع به الموظفون أثناء العمل. وقد قام فريق من الأكاديميين من جامعة بينغهامتون بدراسة أكثر من 17500 شخص من العاملين والمتقاعدين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المتقاعدين يظهرون انخفاضاً في مقدراتهم العقلية بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين ما زالوا على رأس عملهم. وكان المؤشر الأكثر إثارة بين المتقاعدين هو فقدان الذاكرة بنسبة 20 % تقريباً في جميع اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك الذين ما زالوا يعملون.

وقال مؤلف الدراسة بلامين نيكولو: بالنسبة للإدراك لدى كبار السن، يبدو أن التأثير السلبي للافتقار للتفاعل الاجتماعي واضحاً لدى كبار السن المتقاعدين.