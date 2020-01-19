مستشفى راشد يجري عملية سمنة لمواطن وزنه 245 كيلوغراماً

المصدر: دبي - البيان الصحي

أجرى قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد، العام الماضي، عملية لتحويل مسار المعدة لمواطن بلغ وزنه 245 كيلوغراماً.

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة: إن المواطن انخفض وزنه بعد الشهر الأول من إجراء العملية إلى 190 كيلوغراماً، ومن المتوقع أن ينزل أكثر في الفترة القادمة، خاصة وأنه ملتزم بتعليمات الأطباء من ناحية الحمية والوجبات التي يجب الابتعاد عنها.

أعراض

وأضاف أن السمنة تسبب أعراضاً جانبية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس، إضافة لعدم القدرة على الحركة، لافتاً إلى أن إجراء العملية يصبح أمراً لا مفر منه للحفاظ على حياة الشخص واستعادته للياقته الصحية، موضحاً أن نسبة نجاح عمليات السمنة في مستشفى راشد تعتبر من أفضل النتائج العالمية، فمن خلال متابعة المرضى الذين تم إجراء العمليات لهم في العيادة المتخصصة تبيّن أن نسبة التسريب والنزيف صفر، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مستشفى راشد في مثل هذا النوع من العمليات.

ولفت إلى أن عمليات جراحة السمنة تعتبر الملاذ الأخير للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى غير الجراحية وكذلك العلاج الدوائي، مشيراً إلى أن جراحة السمنة تعتبر منهجاً فعّالاً لعلاج السمنة، حيث إنها تؤدي إلى تغيرات كبيرة في وزن المريض ونظامه الغذائي، مشيراً إلى أن فقدان الوزن يؤدي إلى تحسين عدد من الأمراض المصاحبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مرض السكري من النوع الثاني، وانقطاع التنفس النومي وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

مؤشر

وأوضح أنه يجب أن يستند اختيار المرضى إلى مؤشر كتلة الجسم، ومنها أن يكون حاصل مؤشر كتلة الجسم 40 كغم متر مربع أو أكثر أو أقل من دون أمراض مصاحبة، أو حاصل كتلة الجسم 39.35 كغم متر مربع مع أو من دون مرض واحد مصاحب أو أكثر، أو حاصل مؤشر كتلة الجسم 34.9 كغم متر مربع مع أو من دون مرضين من الأمراض التالية: أمراض قلبية رئوية تهدد الحياة مثل الشريان التاجي أو داء السكري النوع الثاني أو انقطاع التنفس أثناء النوم ومتلازمة نقص التنفس المصاحب للسمنة، أو مشاكل أخرى تؤثر على نمط الحياة بسبب السمنة مثل العضلات والعظام وحجم الجسم أو الجهاز العصبي التي تمنع أو تعيق بشكل ملموس ممارسة الشخص للوظيفة أو الحياة الأسرية.