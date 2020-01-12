الكافيين يحمي من زيادة الوزن

المصدر: دبي - البيان الصحي

قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى تسارع ضربات القلب والأرق وسرعة الانفعال، لكن هناك مزايا لتناوله باعتدال، منها أنه يمنع تراكم الدهون. فبحسب دراسة جديدة من جامعة إلينوي تبين أن الكافيين المستخلص من الشاي والقهوة يضع عراقيل تمنع من البدانة.

ونُشرت الدراسة في «جورنال أوف فنكشنال فوودز»، تبين أن تناول 4 أكواب من الشاي في اليوم يؤثر على الجينات بطريقة تؤدي إلى الحد من تخزين الجسم للدهون.

وأظهرت الدراسة أن الكافيين يساعد على ضبط الوزن بغض النظر عن مصدره، سواء أكان الشاي أم القهوة.

ويوفر الشاي والقهوة مضادات للأكسدة تساعد على تحسين مظهر البشرة، وتقليل الالتهابات التي تصيب أنسجة حساسة مثل خلايا الدماغ، والبروستاتا.