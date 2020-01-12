جراحة التخسيس تقلل خطر سرطان الجلد

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن جراحات التخسيس والتخلص من البدانة تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 57%.

وتؤكد هذه النتائج الفرضية التي توصلت إليها أبحاث سابقة وهي أن السمنة والبدانة تسبب التهابات مزمنة لأنسجة الجلد ما يوفر بيئة خصبة لنمو الأورام.

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة في دورية «جاما ديرماتولوجي»، وأظهرت أن من تخلصوا من حوالي 20 كغم من الوزن الزائد عن طريق الجراحة تراجعت لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الجلد خلال الـ 15 عاماً التالية للجراحة.

ولا توجد أسباب معروفة لتزايد معدلات الإصابة في العقود الأخيرة بسرطان الجلد، ويعتبر بياض لون البشرة من أهم عوامل الخطر المسببة لهذا النوع من الأورام، يليه التاريخ العائلي، ثم التعرّض الزائد لأشعة الشمس.