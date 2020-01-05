«دبي هيلث بوكينج» منصة ذكية لحجز المواعيد الطبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكنت هيئة الصحة بدبي من تحقيق نجاح كبير في تطبيق مشروعها الذكي «دبي هيلث بوكينج» كمنصة موثوقة للحجز الفوري للمواعيد الطبية من خلال استقطابها لعشرات المستشفيات والمراكز الصحية ومقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، ومئات الأطباء تحت مظلة هذا المشروع الطموح يساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لطالبي المواعيد الطبية من داخل وخارج الدولة.

وأوضح أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي أن المشروع يخدم حالياً كافة الراغبين في الحصول على مواعيدهم الطبية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي والبالغ عددهم (12) مركزاً وضمن تخصصات طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، ورعاية صحة الأسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى المواعيد الطبية في كل من مستشفيات راشد، ولطيفة وحتا.

وقال النعيمي: إن الهيئة تسعى حالياً لإضافة أكبر عدد ممكن من التخصصات والأطباء في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، حيث تم حتى الآن إضافة حوالي 900 طبيب في مختلف التخصصات الطبية في هذه المنشآت، مشيراً إلى توجه الهيئة لشمول كافة مرافق الرعاية الصحية الخاصة في إمارة دبي خلال عام 2020.

وأوضح النعيمي أن منصة «دبي هيلث بوكينج» تتيح لكافة المقيمين والزائرين من داخل وخارج الدولة إمكانية حجز موعد طبي مباشر مع طبيب في العيادات والمستشفيات العامة والخاصة في دبي، من خلال الموقع الالكتروني (Dubaihealthbooking.com) أو التطبيق الذكي (دبي هيلث بوكينج - DHB ) المتوفر على متجري»أبل«و»غوغل«.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الذي يترجم خطة هيئة الصحة بدبي واستراتيجيتها في التحول الذكي وتحقيق أهداف دبي الذكية، من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية في حجز وإدارة المواعيد الطبية المباشرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

كما يعمل المشروع على تعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية في القطاعين العام والخاص، وتحسين تجربة الرعاية الصحية، وتقليل وقت انتظار المرضى، وتسهيل الحصول على المواعيد الطبية بشكل فوري، والمساهمة في خفض نسبة عدم حضور المرضى باستخدام التنبيهات والإشعارات الذكية، وتحقيق أقصى درجات السعادة للمرضى من خلال توفير أنظمة رعاية صحية فعالة وذكية يمكن الوصول إليها من أي مكان وزمان.

وقال النعيمي إن المنصة الذكية التي تخدم كافة المواطنين والمقيمين والزوار تتميز بسهوله البحث الذكي عن كافة الأطباء أو التخصصات الطبية، أو المرافق الصحية، كما يمكن الاطلاع والتعرف على السيرة المهنية للأطباء وخبراتهم، ولغاتهم ومؤهلاتهم العلمية وغير ذلك من المعلومات، والتعرف على العيادات وما لديها من أطباء وتخصصات طبية، مع إمكانية تقييم التجربة العامة عن المرافق الصحية.

كما تقوم المنصة متعددة اللغات بتوفير خدمة إدارة المواعيد من حجز أو تأجيل أو إلغاء في أي وقت من خلال الموقع أو التطبيق الذكي بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكن تحديد الطبيب المطلوب والاطلاع على جدول المواعيد المتاحة من خلال الجدول الأسبوعي الفوري للمواعيد (أول موعد متاح)، وتوفير خيارات أطباء بديلة في نفس التخصص بشكل تلقائي في حال عدم توفر المواعيد للطبيب الذي تم اختياره، والتفاعل المباشر والتأكيد الفوري لجدول مواعيد الأطباء، كما يمكن حجز موعد لنفس الشخص أو لأحد أفراد العائلة، مع إمكانية إضافة الموعد إلى جدول المواعيد وإضافة الحجز إلى الحافظة الذكية.

كما تتميز المنصة بخاصية تذكير المريض بالمواعيد من خلال إرسال التنبيهات والإشعارات (الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني) بشكل تلقائي.

وأشار النعيمي إلى إمكانية التسجيل أو الدخول على منصة «دبي هيلث بوكينج» باستخدام العديد من الخيارات المتمثلة باستخدام رقم البطاقة الصحية الصادرة عن مرافق هيئة الصحة بدبي، أو استخدام الحساب الموحد لهيئة الصحية بدبي، أو استخدام بوابة الهوية الرقمية (UAE PASS).