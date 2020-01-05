العمل المكتبي لساعات طويلة يرفع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة كندية جديدة أن إصابة الذين يقضون معظم ساعات النهار في عمل مكتبي بارتفاع الضغط محتملة جداً، وأن نوعية ضغط الدم المرتفع في هذه الحالة من الصعب تشخيصها خلال الفحوصات الطبية الدورية.

وأفادت النتائج بأن العمل داخل مكتب لمدة 49 ساعة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بارتفاع الضغط بنسبة 70 في المائة. ورصدت النتائج التي نشرتها دورية «هايبرتنشن» أن العمل المكتبي لمدة 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الضغط المزمن بنسبة 66 في المائة.

وأجريت الدراسة من فريق بجامعة لافال و3 معاهد بحثية في مقاطعة كيبيك الكندية، وقالت إن خطر العمل المكتبي على ضغط الدم يكون محدوداً عندما يبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة أو أقل.