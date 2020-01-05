النساء العاملات أقل عرضة للإصابة بالأمراض

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة أجريت على مدى ستة وثلاثين عاماً في الهند أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.

وقد قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة، تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عاماً، بهدف تقييم تقدمهن المهني والشخصي، وصحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة. وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً.

كما أظهرت نتائج دراسة أجريت في معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب ولكنهن أيضاً أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العاملات. وحللت الدراسة تأثير التجارب السلبية في العمل على النساء العاملات، حيث تبين أن هذه التجارب تؤثر سلباً على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر.