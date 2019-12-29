«صحة دبي» تعتمد أحدث أنظمة تتبع وتعقب الأدوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

اعتمدت هيئة الصحة بدبي نظام تتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية (Track & trace systems)، وهو الأحدث عالمياً في التدقيق على جميع مراحل الدواء بداية من خروجه من الشركة المصنعة سواء داخل الإمارات أو خارجها، وحتى وصوله إلى المريض، ويأتي ذلك للمرة الأولى على مستوى الدولة، وتكاملاً مع نظام الـ (باركود) الذكي، الذي كانت الهيئة قد حققت سبقاً في استخدامه على مستوى منطقة الخليج، مطلع يناير من العام 2017. وأعلنت الهيئة عن بدء تفعيل النظام الجديد لتتبع وتعقب الأدوية، اعتباراً من منتصف العام القادم 2020، فيما بدأت الهيئة قبل أيام قليلة مشاورات مكثفة مع كبرى الشركات المنتجة والموردة لأدوية منشآتها الطبية، تمهيداً لتنفيذ هذه الخطوة المهمة، التي تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية في عملية صرف الدواء ووصوله للمرضى.

تعزيز القدرات

وأكدت الهيئة في الوقت نفسه أن نظام (Track & trace systems)، يعزز من قدرات مكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة المحتملة بطرق غير مشروعة، إلى جانب ضمان الدقة والمصداقية فيما يتعلق بالمطالبات التأمينية الخاصة بصرف الدواء، كما يسهم النظام في تحسين إدارة المخزون الدوائي على مستوى دبي بشكل متكامل، ومن ثم تفادي أي نقص في صنف من أصناف الدواء.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن الهيئة تولي الخدمات الدوائية جل اهتمامها، وأنها لن تدخر وسعاً في تطوير الخدمات الدوائية، وتوظيف أحدث التقنيات والنظم الذكية التي تحفظ سلامة ومأمونية الدواء، كونه أحد أهم الخدمات الرئيسة، مؤكداً أن لهذه الخدمة طبيعتها وخصوصيتها، ولاسيما أنها تمس صحة الناس وحياتهم بشكل مباشر.

أنظمة ذكية

وقال معاليه إن هيئة الصحة بدبي، تمتلك أحدث الأنظمة الذكية والمتطورة المعمول بها في إدارة الشأن الدوائي، ومنها سلسلة التبريد المتقدمة للأدوية، إلى جانب حزمة التطبيقات والبرامج الذكية التي تبنت الهيئة تنفيذها وفي مقدمتها (الروبوت الصيدلي، والصيدلية الذكية) وغير ذلك من التطبيقات والبرامج التي تكفل سلامة وأمان الأدوية، وتحقيق الانسيابية المثلى في عمليات نقلها وتخزينها وصرفها لجمهور المتعاملين.

تطوير الخدمات

من جانبه، قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة: إن «صحة دبي» تعمل بشكل متواصل على تطوير الخدمات الدوائية، ورفع مستوى جودتها تسهيلاً على المرضى، وتحقيقاً لرضا وسعادة المتعاملين بوجه عام.

وأوضح أن لدى الهيئة خطة واضحة لمواكبة أحدث النظم والتقنيات وتطبيق كافة المعايير والمتطلبات التقنية على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن نظام الباركود للأدوية يعد من الأنظمة الأساسية اللازمة لأتمتة الخدمات الصيدلانية، كما يعد كذلك أحد الركائز التي تعتمد عليها الهيئة لضمان سلامة وأمان استخدام الدواء، في ضوء حرص الهيئة على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية، ومناخ شامل مميز للاستشفاء.