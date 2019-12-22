«صحة دبي» تدشّن مشروع «طبيب لكل مواطن»

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

ويعد مشروع (طبيب لكل مواطن) أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين (الحكومي والخاص).

وأطلق معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المشروع رسمياً، إيذاناً ببدء الخدمة الطبية بحضور سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المديرين والمسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تنفيذ هذا المشروع، حيث أعلنت الهيئة، عن بدء الفوري بتشغيل (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، الذي سيتولى إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع (طبيب لكل مواطن)، ومن بينها عملية التطبيب عن بعد، وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

كما أعلنت عن مجمل خدماتها الطبية، التي يوفرها المشروع من خلال (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، والتي تنضوي على الاستشارات الطبية وما يتصل بها من (التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى).

خدمات

ونوهت الهيئة بأن الخدمات الخاصة بمشروع (طبيب لكل مواطن)، لا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، مؤكدة أن ما تقدمه من استشارات طبية، فإنه يستند في الأساس إلى الملف الطبي الموحد «سلامة»، الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية، الأمر الذي يسهل الأمر على الطبيب في التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى للمشروع تشتمل على الاستشارات الطبية المتعلقة بطب الأسرة، مع التركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً وهي (السكري، وضغط الدم، والحساسية والأمراض الجلدية)، منوهة بأن تركيزها استند إلى هذه الخدمات في المرحلة الأولى على وجه التحديد، لكونها هي الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وأنها ستتوسع في نطاق خدماتها وتخصصاتها الطبية في الفترة المقبلة.

ومع بدء تشغيل المرحلة الأولى، سيكون بمقدور المواطنين التواصل مع (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، والاستفادة من خدماته مباشرة، وذلك عن طريق الرقم المجاني (800342) والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع، والذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة، من أي مكان، وبالتواصل المرئي والمسموع المباشر بين المتعامل والطبيب.

هدف

وقال معالي القطامي: إن «طبيب لكل مواطن» بات هدفاً استراتيجياً للهيئة، من فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتنفيذه، وأن الهيئة حشدت من أجل هذا الهدف جميع الجهود والطاقات، وسخرت كل إمكاناتها لتكون أكثر قدرة على توفير منظومة فائقة ومتكاملة للرعاية الصحية، التي تديرها مجموعة من العقول الطبية المتخصصة، ومن خلال أفضل الوسائل الذكية، وضمن المعايير العالمية والأصول المعمول بها.

وقال معاليه: إن مشروعنا الحيوي، ما كان له أن يكون إلا بفضل الدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجه بتوفير كل ما من شأنه إسعاد المواطنين، من خلال خدمات صحية متقدمة تقوم عليها كفاءات طبية مميزة، وتستند في تقديمها لأحدث النظم والوسائل.

وأوضح أن الهيئة عملت على توظيف الوسائل الذكية في المجالات (الوقائية والتشخيصية والعلاجية).

ولفت إلى أن الهيئة ، أبرمت، مؤخراً، مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الصحي الخاص، الذي أبدى رغبة في انضمام أطباء من جانبه إلى الكادر الطبي للهيئة القائم على تنفيذ المشروع.