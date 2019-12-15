غسل الأسنان 3 مرات يومياً يحمي القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت نتائج أبحاث جديدة إلى أن غسل الأسنان بالفرشاة 3 مرات يومياً يقلل خطر فشل القلب بنسبة 12 بالمئة، وانسداد شرايين القلب بنسبة 10 بالمئة. ويرجع ذلك إلى أن البكتيريا الموجودة في الفم تعبر عن طريق اللثة إلى مجرى الدم، وترتبط زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل تهدد القلب، وتزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمريء.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية، ونُشرت في «يوروبيان جورنال أوف بريفينتيف كارديولوجي» تم العثور على بكتيريا الفم في جلطات الدم المسببة لانسداد الشرايين والأزمات القلبية. وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان 3 مرات في اليوم أو أكثر يقلل خطر إصابة القلب بالأزمات والفشل وانسداد الشرايين.