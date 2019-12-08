«صحة دبي» تطّلع على التجربة الطبية في الهند

المصدر: دبي - البيان الصحي

قام وفد يمثل هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، برئاسة معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة بزيارة إلى جمهورية الهند اطلع خلالها على التجربة الهندية الناجحة في مختلف المجالات والتخصصات الطبية ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بنقل وزراعة الأعضاء وأبحاث السرطان وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

وقال معالي القطامي: إن الاطلاع على مستجدات العالم وتجاربه الصحية وتسويق تجربة دبي، يمثلان جزءاً رئيساً من سياسة الانفتاح التي تتبنى الهيئة تنفيذها، كما يمثلان أيضاً ضرورة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من النماذج المتقدمة، بما يتوافق وتطلعات دبي واستراتيجيتها وأهدافها، الرامية إلى تحسن جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

وأكد معاليه خلال جولاته للمؤسسات الصحية والمنشآت الطبية، يرافقه وفد من قيادات ومسؤولي «صحة دبي»، أن الهيئة حريصة على التعرف إلى مستجدات العالم الصحية، سواء كان ذلك على مستوى العلوم الطبية والبحوث والدراسات والممارسات المهنية الحديثة، أو التقنيات والحلول الذكية، منوهاً بقيمة نقل المعرفة.

شراكات

وأشار معاليه إلى اهتمام هيئة الصحة بدبي بتوثيق الشراكات ومد جسور التعاون وبناء العلاقات المتميزة مع المؤسسات الصحية، وذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، موضحاً أن من شأن ذلك تعميم الاستفادة، والترويج لنموذج دبي الصحي، وتجربة الهيئة والشوط المهم الذي قطعته على طريق الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وشملت جولة الوفد الرسمية في الهند العديد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المرموقة في كيرالا وبنغالور ومومباي لاستكشاف فرص التعاون في قطاع الرعاية الصحية. حيث زار الوفد ـ يتقدمه معالي القطامي ـ وزارة الصحة ورعاية الأسرة في حكومة ولاية كيرالا، حيث دارت المناقشات في مختلف المجالات الطبية، وفرص تبادل الخبرات والتجارب، بين الوفد وقيادات الوزارة، من بينهم الدكتورة ساريتا آر إل مديرة الخدمات الصحية، والدكتورة رملة بوفي مديرة التعليم الطبي.

برامج

واستمع وفد الهيئة إلى شرح من مسؤولي وزارة الصحة ورعاية الأسرة حول أداء النظام الصحي في ولاية كيرالا، وبرامج الصحة العقلية التي تم تقديمها في المراكز الطبية للأسرة، وبرامج الصحة العقلية المدرسية، وآلية سير العمل في مرافق مرافق إدارة الكوارث.

كما ناقش الجانبان أهمية العناية بصحة الأم والطفل وتطوير الخدمات المتعلقة بهذا المجال، وأهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض على مستوى المراكز الصحية الأولية.

كما زار وفد هيئة الصحة بدبي معهد أمريتا للعلوم الطبية ومركز الأبحاث، وغيرها من المؤسسات الصحية في الهند، حيث تم بحث فرص التعاون ونقل المعرفة وخاصة في مجالات البحوث والتعليم الطبي، نقل وزرعة الكبد، والأعضاء بوجه عام، بما فيها اليد والبنكرياس والقلب والكلى.

كما زار الوفد Aster Medcity في كوتشي، بولاية كيرالا وهو المستشفى الرئيسي لشركة Aster DM Healthcare في الهند، وكان في استقبال معالي القطامي والوفد المرافق، الدكتور آزاد موبين، مؤسس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Aster DM Healthcare، حيث تعرف الوفد إلى مجموعة التجهيزات والتقنيات التي تدار بها العملية الطبية، وكذلك تجهيزات غسيل الكلى.

والتقى الوفد مجموعة من القيادات الصحية في ولاية كيرالا، في مقدمتهم الدكتور ساجي جوبيناث الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيرالا للشركات الناشئة، حيث دار الحديث حول الابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة ذات الصلة بالرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة بحوث السرطان.