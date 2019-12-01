«صحة دبي» تحصد 20 جائزة محلية وعالمية

المصدر: دبي - البيان الصحي

حصدت هيئة الصحة بدبي 20 جائزة محلية وإقليمية ودولية مرموقة خلال العام الجاري 2019، وذلك على مستوى المبادرات والتطبيقات والخدمات المتميزة التي توفرها الهيئة، وعلى مستوى القيادات البشرية حيث تراوحت جوائز الهيئة بين الذهبية والفضية والبرونزية إلى جانب فوز الهيئة بالمركز الأول والمركز المتميز في بعض المنافسات الأخرى.

وأظهرت قائمة الجوائز (الفئة الذهبية)، حصول الهيئة على الجائزة الذهبية ضمن جوائز ستيفي العالمية عن الخدمات الحكومية التي توفرها «صحة دبي» عن طريق مركز دبي للثلاسيميا، والجائزة الذهبية أيضاً للمبادرة العالمية «نبضات» التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما فازت الهيئة بذهبيتين ضمن جائزة international customer experience في أمستردام، وذلك في فئة أفضل استخدام للتطبيقات الذكية، عن ملف Smart Home Care، والجائزة الكبرى كأفضل مشاركة ضمن جميع المشاركات ( over all winner ).

وامتد تفوق هيئة الصحة بدبي ونطاق فوزها بالجوائز الذهبية إلى جائزة ستيفي للسيدات في الأعمال، حيث فازت بــ 3 جوائز، نالتها الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية عن فئة الرئيسة التنفيذية للعام 2019- الجهات الحكومية وغير الربحية، والدكتورة فاطمة آل شرف مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي عن فئة جائزة المرأة في الجهات الحكومية وغير الربحية للعام 2019، إلى جانب الدكتورة ضحى العوضي استشاري ومدير مكتب الجودة والتميز عن فئة موظفة العام 2019 - الجهات الحكومية وغير الربحية.

وفي قائمة الجوائز الفضية، فازت الهيئة بـ 3 جوائز، حيث نالت مبادرة نبضات الجائزة الفضية في فئة المسؤولية المجتمعية، ضمن جوائز مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات، وفضية أخرى فاز بها مركز دبي للتبرع بالدم عن أفضل تطبيق ذكي في جوائز ستيفي العالمية، والفضية الثالثة حصلت عليها الهيئة عن فئة أفضل موقع إلكتروني في جوائز ستيفي، وذلك من خلال إدارة تقنية المعلومات. وجاءت الجائزة البرونزية عن طريق إدارة الصيدلة، حيث فازت الهيئة بهذه الجائزة ضمن جوائز مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات، فئة التميز في الخدمات الصحية.

ونالت الهيئة المركز الأول في فئة الإبداع في مجال الاختراعات ضمن جائزة أفكار الإمارات، عن مشروع التشخيص والعلامات الحيوية للربو، الذي يتم تنفيذه في مستشفى راشد. وحصلت على المركز الثاني في جائزة إدارة الاستشارات الدولية عن فئة الشراكة مع مقدمي الخدمات الاستشارية، وذلك عن طريق مكتب إدارة المشاريع.

وحصلت الهيئة عن طريق إدارة سعادة المتعاملين على 3 جوائز إقليمية ودولية، الأولى مركز الاتصال على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة الشريك المفضل للابتكار في الخدمات الحكومية الدولية، أما الجائزة الدولية الثالثة فكانت عن فئة الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس حرص الهيئة وجهودها المبذولة من أجل رضا أفراد المجتمع وإسعادهم.

كما فازت الهيئة عن طريق مركز دبي للتبرع بالدم بجائزة (يونيفنتس) للتميز في الرعاية الصحية، وهذه الجائزة تأتي ترجمة لريادة المركز العالمية وتفوقه، وفازت الهيئة أيضاً بجائزة تجربة المرضى المميزة ضمن جائزة (Fleming) عن طريق قطاع الرعاية الصحية الأولية، الذي فاز أيضاً بجائزة المدن الذكية.

مؤشر مهم

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الجوائز التي حققتها وفازت بها الهيئة، ليست هي الهدف في حد ذاته، حيث تعدها الهيئة مؤشراً مهماً لنوعية الخدمات الطبية التي تقدمها للناس، ودرجة جودة المناخ الصحي الذي توفره في منشآتها.

وأكد أن معايير الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية، دائماً ما تستند إلى أعمال تقييم دقيقة متصلة بشكل مباشر بتجربة المتعاملين ومستوى رحلتهم في المستشفيات والمراكز، وما تم توفيره من سبل وتطبيقات وحلول ذكية لتسهيل حصول أفراد المجتمع على الخدمات الطبية.