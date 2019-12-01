«الصحة العالمية»: 80 % من المراهقين خاملون

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية من تزايد الخمول والكسل بين المراهقين في سن بين 11 و17 عاماً حول العالم، وأن 80 بالمائة من المراهقين خاملون، بعدما أظهرت دراسة أجريت تحت إشراف المنظمة أن 78 بالمائة من المراهقين لا يمارسون أي نشاط بدني، و85 بالمائة من المراهقات لا يمارسن التمارين أو الأنشطة البدنية.

وقال تقرير المنظمة: إن معدل الخمول يتزايد بين المراهقين بدرجة تدق ناقوس الخطر.

وشملت الدراسة بيانات النشاط بين المراهقين في 146 دولة ونُشرت نتائجها في دورية «لانسيت شايلد أند أدوليسانت هيلث». ولاحظ التقرير ارتفاع درجة التفاوت بين معدل نشاط الصبيان ونشاط الفتيات في 107 دول من أصل 146 شملتها الدراسة.