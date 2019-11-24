جهاز ثوري لتضميد الجروح وعلاجها

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطباء يمكن أن يكونوا قادرين قريباً على رش الضمادات المملوءة بالأدوية مباشرة على الجروح، بفضل جهاز جديد، تم تطويره مؤخراً.

يقول علماء من جامعة مونتانا للتكنولوجيا إن الجهاز الجديد يقوم ببث ألياف صغيرة، تحتوي على مزيج من المضادات الحيوية والأدوية التي تساعد على التئام الجروح.

ويساعد الدواء الذي تحتوي عليه الألياف في تسريع عملية الشفاء والحد من خطر العدوى دون الحاجة إلى تغيير ضمادات الجرح باستمرار.

وقد قام الفريق بتطوير الجهاز اعتماداً على الهواء في ضخ الألياف باتجاه الجرح.

ويقول الباحثون إنهم قاموا باختبارٍ أوليّ للجهاز على الحيوانات وأثبت فاعليته، ومن المزمع أن يستمروا بالتجارب لاعتماده بشكل نهائي واستخدامه على البشر، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.